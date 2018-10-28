Президентские выборы в Грузии: каковы шансы у пророссийского кандидата

В Грузии выбирают нового президента. В стране уже открылись избирательные участки, количество желающих возглавить страну рекордное – 25 кандидатов.

Однако полномочия нового президента значительно урежут.

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Ведь страна переходит к парламентской форме правления. Зато на год увеличивается срок каденции. Президент будет на посту не 5, а 6 лет.

Также грузины в последний раз выбирают президента прямым голосованием. В следующий раз это будет коллегия выборщиков. На этих выборах больше всего шансов победить у Саломе Зурабишвили, Давида Бакрадзе и Григола Вашадзе.

У всех за плечами пост министра иностранных дел. Вашадзе был главным дипломатом Грузии во времена президентства Саакашвили. И остался к нему благосклонным. Он даже обещает в случае своей победы помиловать его и вернуть гражданство. Его считают наиболее пророссийским кандидатом. Он это отрицает и сетует, что его наибольшую конкурентку поддерживают олихархи.

Это абсолютно нечестные выборы. У нас нет денег. Граждане, бизнесмены боятся дать хотя бы копейку объединенной оппозиции. А Саломе Зурабишвили, которая правит благодаря деньгам Бидзина Иванишвили, может себе позволить что угодно. Она может себе позволить запустить слонов со своими баннерами гулять Грузией,

– сказал кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Видеокомментарий Григола Вашадзе:

Напомним, кандидата в президенты Грузии от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе 20 октября задержали на акции за легализацию марихуаны в Тбилиси. Он раздал в толпе несколько самокруток, вероятно, с марихуаной.