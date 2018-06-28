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22:53, 26 червня
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Саакашвілі засудили до 6 років в'язниці у Грузії: відома суть справи

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У Грузії Саакашвілі засудили до 6 років в'язниці
У Грузії Саакашвілі засудили до 6 років в'язниці / Фото з вільних мереж

Суд у Тбілісі визнав винним колишнього президента Грузії та екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі у побитті грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Так, Саакашвілі засуджений до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє видання "Грузия Online".

Окрім того, рішенням суду політик позбавлений на 2 роки і 3 місяці права обіймати посади.

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Зазначимо, що Саакашвілі у Грузії звинувачують у перевищенні службових обов'язків із застосуванням насильства та в організації умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Справа стосувалася подій 2005 року, коли було здійснено збройний напад на депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі.

До слова, 3 червня у польському місті Перемишль Міхеїл Саакашвілі планує представити власну програму розвитку України і "абсолютно нової моделі" держави.

Теги: Новини політики Новини Грузії Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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