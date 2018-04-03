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Саакашвілі планує повернутися до Грузії: політик розповів, коли

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Міхеїл Саакашвілі повернеться до Грузії
Міхеїл Саакашвілі повернеться до Грузії / 24 Канал

Екс-президент Грузії та лідер української партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі планує після виборів президента у республіці повернутися на батьківщину. У Грузії політик збирається боротися з нинішньою владою.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на відеозвернення Саакашвілі, поширене його грузинською партією "Єдиний національний рух".

"Сьогодні економічне становище в Грузії катастрофічне. Причина – в розгулі мафії, очолюваної Іванішвілі. Він робить те, що робив у Росії, за допомогою декількох банків обернув кожну грузинську сім'ю на боржників", – заявив Саакашвілі.

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Політик також запевнив, що протягом останніх 6 років прибуток банків у Грузії зріс у 6 разів, сягнувши майже 1 мільярда ларі (420 мільйонів доларів).

Ми покінчимо з цією мафією, після чого в першу чергу будуть підвищені пенсії і зарплати вчителям та поліцейським. Ми покінчимо з цією владою в цьому ж році, після президентських виборів,
– висловив переконання Саакашвілі.

При цьому політик наголосив, що планує впритул зайнятися зміною влади в Грузії.

"Я обов'язково приїду до Грузії, і всі ці програми разом зі своєю командою буду особисто здійснювати. Я не залишу грузинський народ у біді", – сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві було затримано Міхеїла Саакашвілі, після чого відправлено чартерним літаком до Варшави. Усе тому, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож політика відправили в країну, звідки той нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити в’їзд Саакашвілі на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

Теги: Новини політики Міхеїл Саакашвілі Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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