Саакашвили планирует вернуться в Грузию: политик рассказал когда

Экс-президент Грузии и лидер украинской партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили планирует после выборов президента в республике вернуться на родину. В Грузии политик собирается бороться с нынешней властью.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на видеообращение Саакашвили, распространенное его грузинской партией "Единое национальное движение".

"Сегодня экономическое положение в Грузии катастрофическое. Причина – в разгуле мафии, возглавляемой Иванишвили. Он делает то, что делал в России, с помощью нескольких банков превратил каждую грузинскую семью в должников", – заявил Саакашвили.

Читайте также: Саакашвили прояснил, когда вернется в Украину

Политик также заверил, что в течение последних 6 лет прибыль банков в Грузии выросла в 6 раз, достигнув почти 1 миллиарда лари (420 миллионов долларов).

Мы покончим с этой мафией, после чего в первую очередь будут повышены пенсии и зарплаты учителям и полицейским. Мы покончим с этой властью в этом же году, после президентских выборов,

– убежден Саакашвили.

При этом политик отметил, что планирует вплотную заняться сменой власти в Грузии.

"Я обязательно приеду в Грузию, и все эти программы вместе со своей командой буду лично осуществлять. Я не оставлю грузинский народ в беде", – сказал Саакашвили.

Напомним, 12 февраля в Киеве был задержан Михеил Саакашвили, после чего его отправили чартерным самолетом в Варшаву. Все потому, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому политика отправили в страну, откуда тот нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить въезд Саакашвили на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.