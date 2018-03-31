Саакашвили прояснил, когда вернется в Украину

Бывший глава Одесской ОГА и лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили утверждает, что в Украину он непременно вернется. Кроме того, он отметил, что сейчас его команда пытается добиться того, чтобы власть здесь изменились.

Такое заявление политик сделал в эфире телеканала News One.

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"Как только в центре Киева соберется много людей, я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в "Борисполь". Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить – просто сяду на самолет", – подчеркнул он.

По словам лидера "Руха новых сил", в Нидерландах, Польше и Англии он встречается с большим количеством украинцев.

Все они очень успешны. Почему им не дают быть успешными в Украине? Чтобы этого не было, я думаю, мы должны быстро изменить реальность. Да, в руках олигархата находятся основные средства масс-медиа, но есть много других вещей. Мы делаем платформу сейчас, "Украина без коррупции", у нас будет черный список коррупционеров, мы будем использовать новые технологии (4G, 5G), сателлитные технологии, у нас есть огромное количество айтишников, мы будем использовать YouTube-каналы. И мы добьемся того, что власть в Украине изменится,

– отметил третий президент Грузии.