Саакашвілі прояснив, коли повернеться до України

Колишній очільник Одеської ОДА та лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі переконує, що до України він неодмінно повернеться. Крім того, він зауважив, що наразі його команда намагається домогтися того, аби влада тут змінилися.

Таку заяву політик зробив у ефірі телеканалу News One.

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"Як тільки в центрі Києві збереться багато людей, я обов'язково в той же день повернуся. Я сяду в літак і просто прилечу в "Бориспіль". Не буду проривати колючий дріт, не буду гірські стежки переходити – просто сяду на літак", – підкреслив він.

За словами лідера "Руху нових сил", у Нідерландах, Польщі та Англії він зустрічається з великою кількістю українців.

Всі вони – дуже успішні. Чому їм не дають бути успішними в Україні? Щоб цього не було, я думаю, ми повинні швидко змінити реальність. Так, в руках олігархату перебувають основні засоби мас-медіа, але є багато інших речей. Ми робимо платформу зараз, "Україна без корупції", у нас буде чорний список корупціонерів, ми будемо використовувати нові технології (4G, 5G), сателітні технології, у нас є величезна кількість айтішників, ми будемо використовувати YouTube-канали. І ми доможемося того, що влада в Україні зміниться,

– зазначив третій президент Грузії.