У них справи зовсім йдуть погано, – Саакашвілі прокоментував обвинувачення проти Савченко

Лідер "Руху нових сил" і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі переконує, що справа Надії Савченко є дуже схожою на обвинувачення проти нього.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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За його словами, Савченко — "той ще фрукт", однак обвинувачення проти неї, перш за все, є пов’язаними з виборами, яких "вони (чинна українська влада — "24") бояться.

"Щось мені підказує, що у них справи — вже зовсім погані, адже Луценко так само завзято стверджував, що я збирався захопити Верховну Раду на гроші Курченка. Ось так буває, коли повні шарлатани дориваються до влади. Нічого, скоро ми цей маразм закінчимо, і без бомб, стрілянини та насильства", — додав політик.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Крім того, до Верховної Ради було передано подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата.