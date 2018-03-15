У них дела совсем идут плохо, — Саакашвили прокомментировал обвинения против Савченко

Лидер "Движения новых сил" и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили утверждает, что дело Надежды Савченко очень похоже на обвинения против него.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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По его словам, Савченко — "тот еще фрукт", однако обвинения против нее, прежде всего, связаны с выборами, которых "они (действующая украинская власть —" 24 ") боятся.

"Что-то мне подсказывает, что у них дела — уже совсем плохи, ведь Луценко так же упорно утверждал, что я собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко. Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются к власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия ", — добавил политик.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду было передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.