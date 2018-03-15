Как Савченко готовила теракт в Верховной Раде: Ляшко сообщил детали

Народный депутат Олег Ляшко утверждает, что знает детали теракта, который готовили Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. По его словам, "они должны были долбануть как извне, так и внутри".

Такое заявление лидер "Радикальной партии" сделал в кулуарах украинского парламента во время общения с журналистами.

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"Рубан, которого задержали с арсеналом оружия, — они должны были долбануть извне по куполу, а Надя Савченко должна была это сделать изнутри: занести взрывчатку в чемодане и дистанционно взорвать парламент. Я понимаю, что она хочет героиней быть и показать, мол, что люди Верховную Раду ненавидят, а она сорвала ее изнутри", — подчеркнул политик.

По его словам, жертвами теракта стали бы невинные люди — журналисты, помощники депутатов и работники Верховной Рады ".

"Но, если она — уже такая героиня, то пусть обвязалась бы поясом шахида и подорвала бы себя здесь. Но нет, свою гадкую жизнь продажную хотела оставить, а Вас невинных взорвать. Им до лампочки жизни детей. Кто-то скажет, что это борьба с преступным режимом, но ни технические работники, ни журналисты к этому отношения не имеют. Если Вы ненавидите политика, то идите на эфиры доказывайте, а не взрывайте, а не делайте теракты, жертвами которых могут быть совершенно невинные люди ", — добавил Ляшко .

Кроме того, парламентарий отметил, что неделю назад обратился к президенту Порошенко с требованием лишить Надежду Савченко звания Героя Украины.

Ляшко обнародовал детали теракта с участием Савченко: видео​

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады.