Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: известная суть дела

Суд в Тбилиси признал виновным бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили. Так, Саакашвили приговорен к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает издание "Грузия Online".

Кроме того, решением суда политик лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.

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Отметим, что Саакашвили в Грузии обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Дело касалось событий 2005 года, когда было совершено вооруженное нападение на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.

К слову, 3 июня в польском городе Перемышль Михаил Саакашвили планирует представить собственную программу развития Украины и "совершенно новой модели" государства.