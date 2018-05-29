Саакашвили представит в Польше собственную программу развития Украины

В польском городе Перемышль бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили представит собственную программу развития Украины и "абсолютно новой модели" страны. Презентация планируется на воскресенье, 3 мая.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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3 июня мы проведем мероприятие в Перемышле, на границе с Украиной, где я буду представлять свою программу развития и абсолютно новую модель Украинского государства,

– сказал он на пресс-конференции в Гааге, которая транслировалась в одном из бизнес-центров Киева.

Экс-президент Грузии вновь заявил, что у него нет политических амбиций в Украине, но он хочет, чтобы Украина была демократической страной и чтобы члены его команды были представлены в украинской власти.

Он подчеркнул, что намерен продолжать свою борьбу за смену политической системы как в Украине, так и в Грузии.

"В этом году у нас президентские выборы в Грузии, и человек, которого я буду поддерживать, надеюсь, победит на этих выборах. Параллельно я занимаюсь процессами в Украине, потому что для меня это общая борьба", – отметил он.

Напомним, 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ГНСУ объяснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл.