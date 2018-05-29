Саакашвілі представить у Польщі власну програму розвитку України

У польському місті Перемишль колишній президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі представить власну програму розвитку України і "абсолютно нової моделі" країни. Презентація планується на неділю, 3 травня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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3 червня ми проведемо захід у Перемишлі, на кордоні з Україною, де я представлятиму свою програму розвитку і абсолютно нову модель Української держави,

– сказав він на прес-конференції у в Гаазі, яка транслювалася в одному з бізнес-центрів Києва.

Екс-президент Грузії знову заявив, що у нього немає політичних амбіцій в Україні, але він хоче, щоб Україна була демократичною країною і щоб члени його команди були представлені в українській владі.

Він підкреслив, що має намір продовжувати свою боротьбу за зміну політичної системи як в Україні, так і в Грузії.

"У цьому році у нас президентські вибори в Грузії, і людина, яку я буду підтримувати, сподіваюся, переможе на цих виборах. Паралельно я займаюся процесами в Україні, тому що для мене це спільна боротьба", – зазначив він.

Нагадаємо, 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі і відправили його чартерним літаком у Варшаву. У ДПСУ пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув.

