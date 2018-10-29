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      У Грузії пройде другий тур президентських виборів

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      Кандидатів у президенти Грузії чекає другий тур виборів
      Кандидатів у президенти Грузії чекає другий тур виборів / Фото з відкритих джерел

      За підсумками обробки майже 100% бюлетенів на президентських виборах у Грузії ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів для перемоги у першому турі.

      Дані ЦВК опубліковано на офіційному сайті відомства.

      Читайте також: Вибори у Грузії: які зміни очікуються в країні після обрання нового президента

      Після опрацювання 98,25 відсотка даних з дільниць кандидат від керівної партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" Саломе Зурабішвілі набирає 38,6 відсотка голосів, тобто менше ніж 50 відсотків, необхідних для перемоги у першому турі. Опозиційний кандидат Григол Вашадзе набирає 37,75 відсотка.

      Обидва кандидати виходять у другий тур. Загалом за пост президента боролися 25 кандидатів.

      У неділю, 28 жовтня, після закриття виборчих дільниць соціологи оголосили результати екзит-полів президентських виборів в Грузії.

      Тоді керівна партія "Грузинська мрія" повідомила, що перемогу на президентських виборах здобула Саломе Зурабішвілі. Проведене на замовлення партії опитування показало, що за Зурабішвілі проголосувало 52,3 відсотка жителів країни і тим самим здобула перемогу вже в першому турі, хоча екзит-поли на замовлення інших кандидатів вказували на те, що буде другий тур.

      Всього, за даними центральної виборчої комісії, в останніх прямих виборах глави держави взяли участь 46,74 відсотка виборців. Приблизно така ж явка була на попередніх виборах.

      Теги: Новини політики Новини Грузії
      Джерело: 24 Канал
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