У Грузії пройде другий тур президентських виборів

За підсумками обробки майже 100% бюлетенів на президентських виборах у Грузії ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів для перемоги у першому турі.

Дані ЦВК опубліковано на офіційному сайті відомства.

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Після опрацювання 98,25 відсотка даних з дільниць кандидат від керівної партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" Саломе Зурабішвілі набирає 38,6 відсотка голосів, тобто менше ніж 50 відсотків, необхідних для перемоги у першому турі. Опозиційний кандидат Григол Вашадзе набирає 37,75 відсотка.

Обидва кандидати виходять у другий тур. Загалом за пост президента боролися 25 кандидатів.

У неділю, 28 жовтня, після закриття виборчих дільниць соціологи оголосили результати екзит-полів президентських виборів в Грузії.

Тоді керівна партія "Грузинська мрія" повідомила, що перемогу на президентських виборах здобула Саломе Зурабішвілі. Проведене на замовлення партії опитування показало, що за Зурабішвілі проголосувало 52,3 відсотка жителів країни і тим самим здобула перемогу вже в першому турі, хоча екзит-поли на замовлення інших кандидатів вказували на те, що буде другий тур.

Всього, за даними центральної виборчої комісії, в останніх прямих виборах глави держави взяли участь 46,74 відсотка виборців. Приблизно така ж явка була на попередніх виборах.