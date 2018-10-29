В Грузии пройдет второй тур президентских выборов

По итогам обработки почти 100 процентов бюллетеней на президентских выборах в Грузии никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы в первом туре.

Данные ЦИК опубликованы на официальном сайте комиссии.

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После обработки 98,25 процента данных с участков кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Саломе Зурабишвили набирает 38,6 процента голосов, то есть менее 50 процентов, необходимых для победы в первом туре. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75 процента.

Оба кандидата выходят во второй тур. Всего за пост президента боролись 25 кандидатов.

В воскресенье, 28 октября, после закрытия избирательных участков социологи объявили результаты экзит-полов президентских выборов в Грузии.

Тогда правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что победу на президентских выборах получит Саломе Зурабишвили. Проведенный по заказу партии опрос показал, что за Зурабишвили проголосует 52,3 процента жителей страны и тем самым она одержит победу уже в первом туре, хотя экзит-полы по заказу других кандидатов указывали на то, что будет второй тур.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, в последних прямых выборах главы государства приняли участие 46,74 процента избирателей. Примерно такая же явка была на предыдущих выборах.