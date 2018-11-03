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      Саакашвили заявил о желании вернуться в Грузию: при каких условиях он это сделает

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      Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
      Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию / 24 канал

      Третий грузинский президент (25 января 2004 – 17 ноября 2013) Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию. По его словам, сделает он это в случае победы на выборах главы государства его союзника Григола Вашадзе.

      Об этом он рассказал в комментарии Euronews.

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      Как говорится в материале, в Грузии заочно приговорили Саакашвили к шести годам тюрьмы за "злоупотребление властью". Он уверяет, что судебное решение – "политически мотивированное".

      Правда, сам политик отметил, что не хочет полагаться на помилование со стороны Вашадзе в случае его победы на выборах.

      Зато он уверен, что ему удастся доказать свою невиновность в суде.

      Саакашвили также заявил, что не хочет иметь какую-то должность в Грузии, а выступает за "новое поколение реформаторов".

      Напомним, 28 октября в Грузии состоялись президентские выборы, на которых победила представительница правящей партии Саломе Зурабишвили – 38,6 процента. Правда, она получила менее 50 процентов, необходимых для победы в первом туре, поэтому страну ожидает еще один тур плебисцита, в котором с ней собственно и поборется соратник Саакашвили Григол Вашадзе (по итогам первого тура, он набрал 37,75%).

      Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Саакашвили Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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