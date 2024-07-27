О том, что Моди планирует визит в Украину, написало индийское издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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Когда Моди приедет в Украину
Сообщается, что поездка Моди еще находится в процессе подготовки. Премьер планирует приехать на третьей неделе августа. Вероятнее всего, 23 августа.
Стоит отметить, что Украина приглашала его еще в апреле 2023 года. Также в МИД сообщали, что Владимир Зеленский очень хочет пообщаться с Моди лично.
Впоследствии лидеры государств встретились на полях саммита G7 в Японии в мае того же года. Во время той встречи Зеленский поблагодарил Моди за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за гуманитарную помощь. Также он рассказал Моди об украинской "формуле мира" и пригласил Индию присоединиться к реализации этой инициативы.
После этого стороны виделись во время саммита G7 в Италии в июне 2024 года и обсудили развитие двусторонних отношений.
Однако недавно индийский премьер поехал в Россию, где обменивался лестью с военным преступником. Это вызвало возмущение у украинского президента.
Что известно о скандальном визите Моди в Россию
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Россию вечером 8 июля, а на следующий день встретился с Путиным в Кремле. Стороны провели переговоры. Моди заявил, что Россия – "верный друг Индии" и "спутница в счастье и горе". Также российские СМИ писали, что Путин обнял индийского лидера и поздравил его как "любого друга".
- Примечательно, что это происходило в день удара по "Охматдету". В соцсети X Владимир Зеленский выразил разочарование по этому поводу: "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день".
- В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.
- Индийские издания писали, что Моди не только обнимался с Путиным, но и призвал его прекратить войну в Украине.