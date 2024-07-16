Также было отложено заседание совместной рабочей группы по вопросам культуры. Напомним, что во время встречи с диктатором 8 июля, Моди призвал Путина к диалогу с Украиной.

Смотрите также Долгосрочное нефтяное соглашение с Россией: Индия готовится к подписанию

Какой была реакция Индии на слова Зеленского

В понедельник, 15 июля, индийский МИД вызвал украинского посла, чтобы обсудить слова Владимира Зеленского относительно встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского диктатора Владимира Путина.

Это четко указывает на недовольство Дели позицией Украины относительно комментариев Зеленского в адрес премьер-министра,

– отмечают в издании.

Также стало известно, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.

Что этому предшествовало

Визит Моди в Россию на 22-й ежегодный саммит Индии, который состоялся после трехлетнего перерыва, он имел целью укрепить экономическое партнерство между Индией и Россией.

На прошлой неделе президент Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям".

"Печально видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного в мире преступника в Москве", – заявил Зеленский.