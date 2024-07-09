Об этом со ссылкой на заявление главы индийского правительства пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Моди назвал Россию "спутницей Индии в счастье и горе"

Пропагандистские медиа пишут, что премьер Индии на встрече с индийской общиной в Москве заявил, что "в России иногда температура бывает ниже нуля, но в отношениях с Индией она всегда со знаком плюс".

При упоминании слова "Россия" первое слово, которое приходит на ум каждому индийцу, – это спутница Индии в счастье и горе. Россия – верный друг Индии,

– сказал Моди.

Эти заявления звучали на фоне массированной атаки, которую Россия совершила, нанеся удар по разным областям Украины.

Зеленский отреагировал на встречу Моди и Путина: основное

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнюю встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которая состоялась параллельно с массированным ударом российских захватчиков по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет".

Украинский гарант распространил публикацию на своей странице в соцсети X (ранее твитер), где он назвал это полным разочарованием.

Перед этим постом была публикация индийского премьера, где он прикрепил фото, на которых обнимается с кремлевским диктатором. В своей заметке он поблагодарил президента Путина за прием в Ново-Огарево (там расположена подмосковная резиденция главы страны-агрессора) и отметил, что с нетерпением ждет их уже сегодняшних переговоров, которые, как он отметил, "несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией".

В то же время Зеленский в своей публикации напомнил, что в этот же день от российского ракетного удара погибли 37 человек, из которых 3 – дети, а еще 170 получили ранения.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире", – написал президент Украины.