Про це з посиланням на заяву глави індійського уряду пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Моді назвав Росію "супутницею Індії в щасті і горі"

Пропагандистські медіа пишуть, що прем'єр Індії на зустрічі з індійською громадою в Москві заявив, що "у Росії іноді температура буває нижчою за нуль, але у відносинах з Індією вона завжди зі знаком плюс".

При згадці слова "Росія" перше слово, яке спадає на думку кожному індійцю, – це супутниця Індії в щастя і горі. Росія – вірний друг Індії,

– сказав Моді.

Ці заяви лунали на тлі масованої атаки, яку Росія скоїла, завдавши удару по різних областях України.

Зеленський відреагував на зустріч Моді і Путіна: основне

Президент України Володимир Зеленський прокоментував учорашню зустріч російського лідера Владіміра Путіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, яка відбулася паралельно з масованим ударом російських загарбників по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит".

Український гарант поширив публікацію на своїй сторінці у соцмережі X (раніше твітер), де він назвав це повним розчаруванням.

Перед цим постом була публікація індійського прем'єра, де він прикріпив фото, на яких обіймається з кремлівським диктатором. У своєму дописі він подякував президенту Путіну за прийом у Ново-Огарьово (там розташована підмосковна резиденція глави країни-агресорки) і зазнчив, що з нетерпінням чекає на їхні вже сьогоднішні переговори, які, як він зазначив, "безсумнівно, сприятимуть подальшому зміцненню дружби між Індією та Росією".

Водночас Зеленський у своїй публікації нагадав, що цього самого дня від російського ракетного удару загинули 37 людей, з яких 3 – діти, а ще 170 отримали поранення.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як у такий день лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі", – написав президент України.