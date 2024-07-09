Моді вперше за 5 років приїхав до Росії для офіційних переговорів. У пропагандистських ЗМІ активно обговорюють цю подію, пише 24 Канал.
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Моді закликав Путіна до діалогу
Переговори відбулися у вівторок, 9 липня. Їх індійський прем'єр та російський диктатор провели у Кремлі.
Моді під час обговорення російсько-української війни закликав Владіміра Путіна до діалогу Москви та Києва.
Війна не рішення, тому необхідний діалог,
– цитують російські ЗМІ Нарендра Моді.
Під час переговорів він також заявив, що "Індія готова до будь-якого сприяння для встановлення миру в Україні".
До слова, Моді прибув до Москви якраз тоді, коли Кремль видавав накази обстрілювати Україну. Так, у понеділок, 8 липня, від російських обстрілів в Україні загинуло та постраждало багато мирних українців. Зокрема, росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.
Володимир Зеленський різко відреагував на дружні обійми прем'єра Індії із президентом Росії.
Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день,
– заявив Зеленський.
До того ж Моді прибув до Росії, щоб показати своє зацікавлення у підтримці хороших відносин із Кремлем та щоб перевірити, чи санкції Заходу "не надто сильно стискають російську шию".