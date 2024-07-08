Також, на жаль, не минулося без загиблих та постраждалих. Все, що відомо про ворожу атаку 8 липня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росія обстріляла Україну ракетами

На цю мить відомо про 8 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям,

– кажуть у МВС.

Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донецькій області. Загалом внаслідок ранкової атаки країни-агресорки по Україні, на жаль, загинуло близько 20 людей, близько півсотні – поранено. Рятувальники, правоохоронці, кінологи, вибухотехніки, психологи працюють безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи.

За даними Повітряних сил, ворог бив балістикою, крилатими ракетами, зокрема Х-101, а також гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал", якими Росія обстрілює цивільне населення за допомогою МіГ-31К

У Києві є пошкодження відразу у кількох районах

Солом'янський район. Уламків ракети спричинили пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Фіксують руйнування на площі 1 500 метрів квадратних. Спалахнула пожежа на площі 50 метрів квадратних.

Уламків ракети спричинили пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Фіксують руйнування на площі 1 500 метрів квадратних. Спалахнула пожежа на площі 50 метрів квадратних. Дніпровський район. Уламки ракети впали на житлову забудову;

Уламки ракети впали на житлову забудову; Голосіївський район. Уламки влучили в районі житлового будинку. Пошкоджено гаражі, спалахнули автомобілі.

Уламки влучили в районі житлового будинку. Пошкоджено гаражі, спалахнули автомобілі. Дарницький район. Пошкоджено приватний цивільний будинок

Пошкоджено приватний цивільний будинок Деснянський район. Унаслідок атаки спалахнув будинок.

Унаслідок атаки спалахнув будинок. Шевченківський район. Руйнувань зазнала дитяча лікарня Охматдит. Також є влучання в житловий будинок, через що пошкоджені під'їзди – один зруйновано. Розпочалася евакуація.

Руйнувань зазнала дитяча лікарня Охматдит. Також є влучання в житловий будинок, через що пошкоджені під'їзди – один зруйновано. Розпочалася евакуація. Святошинський район. Горять уламки біля житлової будівлі, також зайнялась пожежа у приміщені одного з підприємств.

Близько 11:10 мер Києва Віталій Кличко констатував, що є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Через декілька хвилин голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що ворог цілеспрямовано бив по дітях. Згодом стало зрозуміло, що внаслідок атаки окупантів постраждала лікарня Охматдит у Шевченківському районі столиці. Там під завалами досі можуть перебувати люди.

Росія вдарила по лікарні у Києві / Фото ДСНС України

У Кривому Розі є влучання у промислове підприємство

Близько 9:54 у Кривому Розі пролунав гучний вибух. За десять хвилин до цього Повітряні сили написали про загрозу ударів балістикою з Криму. Невдовзі монітори повідомили про пуски "Іскандерів" з Криму.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські загарбники здійснили масовану атаку по місту. За його словами, є інформація відразу про декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких,

– йдеться у повідомленні.

Як уточнив начальник військової адміністрації, на місцях влучань працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу / Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

Під ударом були Дніпро та Кам'янське

Зранку, 8 липня, окупанти завдали по різних куточках України ударів ракетами. У кількох регіонах, на жаль, є влучання та падіння уламків. Повітряні сили о 10:37 попередили про ракету в напрямку Дніпра. Вже невдовзі там чули вибух. О 10:47 знову було зафіксовано ракети у напрямку міста.

Вже о 10:52 у Дніпрі чули серію вибухів. За інформацією "Суспільного" гучно було не тільки у Дніпрі, а й у Кам'янському. Також повідомлялося про пуски Х-22 у напрямку Павлограда. О 10:56 у Дніпрі знову чули вибухи. Місцеві повідомляють, що над містом у кількох районах видно дим. Через удар по Дніпру пошкоджено житловий будинок і СТО.

Ще 20 приватних будинків пошкоджено. За даними ОВА, у місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані.

Дніпро після ранкової атаки / Фото Сергія Лисака

Вибухи лунали й на Кіровоградщині

Зранку, 8 липня, близько о 09:46 для жителів Кіровоградської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже о 10:01 Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, які рухалися у північно-західному напрямку курсом на область, а вже згодом й чули вибухи.

За даними Кіровоградської ОВА, після масштабної ворожої ракетної атаки на Кіровоградщині постраждалих немає. Пожежу на полях одного з господарств Олександрійського району локалізовано.

Постраждала Покровська громада на Донеччині

Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську – такі попередні наслідки ранкового удару,

– йдеться у повідомленні міської ради Краматорська.

Наразі є інформація про влучання у підприємство, саме на його території загинули троє чоловіків. Зазначається, що під вогнем опинилися і інші громади Донеччини, але інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.

Під ударом опинився Покровськ / Фото Краматорської міської ради