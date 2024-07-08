Також, на жаль, не минулося без загиблих та постраждалих. Все, що відомо про ворожу атаку 8 липня, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Росія обстріляла Україну ракетами
На цю мить відомо про 8 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям,
– кажуть у МВС.
Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донецькій області. Загалом внаслідок ранкової атаки країни-агресорки по Україні, на жаль, загинуло близько 20 людей, близько півсотні – поранено. Рятувальники, правоохоронці, кінологи, вибухотехніки, психологи працюють безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи.
За даними Повітряних сил, ворог бив балістикою, крилатими ракетами, зокрема Х-101, а також гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал", якими Росія обстрілює цивільне населення за допомогою МіГ-31К
У Києві є пошкодження відразу у кількох районах
- Солом'янський район. Уламків ракети спричинили пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Фіксують руйнування на площі 1 500 метрів квадратних. Спалахнула пожежа на площі 50 метрів квадратних.
- Дніпровський район. Уламки ракети впали на житлову забудову;
- Голосіївський район. Уламки влучили в районі житлового будинку. Пошкоджено гаражі, спалахнули автомобілі.
- Дарницький район. Пошкоджено приватний цивільний будинок
- Деснянський район. Унаслідок атаки спалахнув будинок.
- Шевченківський район. Руйнувань зазнала дитяча лікарня Охматдит. Також є влучання в житловий будинок, через що пошкоджені під'їзди – один зруйновано. Розпочалася евакуація.
- Святошинський район. Горять уламки біля житлової будівлі, також зайнялась пожежа у приміщені одного з підприємств.
Близько 11:10 мер Києва Віталій Кличко констатував, що є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Через декілька хвилин голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що ворог цілеспрямовано бив по дітях. Згодом стало зрозуміло, що внаслідок атаки окупантів постраждала лікарня Охматдит у Шевченківському районі столиці. Там під завалами досі можуть перебувати люди.
Росія вдарила по лікарні у Києві / Фото ДСНС України
У Кривому Розі є влучання у промислове підприємство
Близько 9:54 у Кривому Розі пролунав гучний вибух. За десять хвилин до цього Повітряні сили написали про загрозу ударів балістикою з Криму. Невдовзі монітори повідомили про пуски "Іскандерів" з Криму.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські загарбники здійснили масовану атаку по місту. За його словами, є інформація відразу про декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.
Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких,
– йдеться у повідомленні.
Як уточнив начальник військової адміністрації, на місцях влучань працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.
Наслідки обстрілу Кривого Рогу / Фото Дніпропетровської обласної прокуратури
Під ударом були Дніпро та Кам'янське
Зранку, 8 липня, окупанти завдали по різних куточках України ударів ракетами. У кількох регіонах, на жаль, є влучання та падіння уламків. Повітряні сили о 10:37 попередили про ракету в напрямку Дніпра. Вже невдовзі там чули вибух. О 10:47 знову було зафіксовано ракети у напрямку міста.
Вже о 10:52 у Дніпрі чули серію вибухів. За інформацією "Суспільного" гучно було не тільки у Дніпрі, а й у Кам'янському. Також повідомлялося про пуски Х-22 у напрямку Павлограда. О 10:56 у Дніпрі знову чули вибухи. Місцеві повідомляють, що над містом у кількох районах видно дим. Через удар по Дніпру пошкоджено житловий будинок і СТО.
Ще 20 приватних будинків пошкоджено. За даними ОВА, у місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані.
Дніпро після ранкової атаки / Фото Сергія Лисака
Вибухи лунали й на Кіровоградщині
Зранку, 8 липня, близько о 09:46 для жителів Кіровоградської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже о 10:01 Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, які рухалися у північно-західному напрямку курсом на область, а вже згодом й чули вибухи.
За даними Кіровоградської ОВА, після масштабної ворожої ракетної атаки на Кіровоградщині постраждалих немає. Пожежу на полях одного з господарств Олександрійського району локалізовано.
Постраждала Покровська громада на Донеччині
Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську – такі попередні наслідки ранкового удару,
– йдеться у повідомленні міської ради Краматорська.
Наразі є інформація про влучання у підприємство, саме на його території загинули троє чоловіків. Зазначається, що під вогнем опинилися і інші громади Донеччини, але інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.
Під ударом опинився Покровськ / Фото Краматорської міської ради