Также, к сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Все, что известно о вражеской атаке 8 июля, читайте в материале 24 Канала.

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На данный момент известно о 8 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Наши службы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям,
– говорят в МВД.

Также россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области. В целом в результате утренней атаки страны-агрессора по Украине, к сожалению, погибли около 20 человек, около полусотни – ранены. Спасатели, правоохранители, кинологи, взрывотехники, психологи работают непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы.

По данным Воздушных сил, враг бил баллистикой, крылатыми ракетами, в частности Х-101, а также гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал", которыми Россия обстреливает гражданское население с помощью МиГ-31К

  • Соломенский район. Обломки ракеты вызвали повреждения 2 этажей бизнес-центра. Фиксируют разрушения на площади 1 500 квадратных метров. Вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров.
  • Днепровский район. Обломки ракеты упали на жилую застройку;
  • Голосеевский район. Обломки попали в районе жилого дома. Повреждены гаражи, вспыхнули автомобили.
  • Дарницкий район. Поврежден частный гражданский дом
  • Деснянский район. В результате атаки загорелся дом.
  • Шевченковский район. Разрушениям подверглась детская больница Охматдет. Также есть попадание в жилой дом, из-за чего повреждены подъезды – один разрушен. Началась эвакуация.
  • Святошинский район. Горят обломки возле жилого здания, также занялся пожар в помещении одного из предприятий.

Около 11:10 мэр Киева Виталий Кличко констатировал, что есть попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Через несколько минут глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что враг целенаправленно бил по детям. Впоследствии стало понятно, что в результате атаки оккупантов пострадала больница Охматдет в Шевченковском районе столицы. Там под завалами до сих пор могут находиться люди.

Россия ударила по больнице в Киеве / Фото ГСЧС Украины

Около 9:54 в Кривом Роге прогремел громкий взрыв. За десять минут до этого Воздушные силы написали об угрозе ударов баллистикой из Крыма. Вскоре мониторы сообщили о пусках "Искандеров" из Крыма.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские захватчики осуществили массированную атаку по городу. По его словам, есть информация сразу о нескольких попаданий, в частности по административному зданию промышленного предприятия.

Продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых,
– говорится в сообщении.

Как уточнил начальник военной администрации, на местах попаданий работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

Последствия обстрела Кривого Рога / Фото Днепропетровской областной прокуратуры

Утром, 8 июля, оккупанты нанесли по разным уголкам Украины удары ракетами. В нескольких регионах, к сожалению, есть попадания и падения обломков. Воздушные силы в 10:37 предупредили о ракете в направлении Днепра. Уже вскоре там слышали взрыв. В 10:47 снова было зафиксировано ракеты в направлении города.

Уже в 10:52 в Днепре слышали серию взрывов. По информации "Общественного" громко было не только в Днепре, но и в Каменском. Также сообщалось о пусках Х-22 в направлении Павлограда. В 10:56 в Днепре снова слышали взрывы. Местные сообщают, что над городом в нескольких районах виден дым. Из-за удара по Днепру поврежден жилой дом и СТО.

Еще 20 частных домов повреждены. По данным ОВА, в городе погиб человек. На эту минуту известно о 6 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии.

Днепр после утренней атаки / Фото Сергея Лысака

Утром 8 июля около 09:46 для жителей Кировоградской области раздался сигнал воздушной тревоги. Уже в 10:01 Воздушные силы сообщили о скоростных целях, двигавшихся в северо-западном направлении курсом на область, а уже впоследствии и слышали взрывы.

По данным Кировоградской ОВА, после масштабной вражеской ракетной атаки в Кировоградской области пострадавших нет. Пожар на полях одного из хозяйств Александрийского района локализован.

Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне совершили сегодня утром по всей стране. По меньшей мере 3 человека погибли в Покровске – таковы предварительные последствия утреннего удара,
– говорится в сообщении городского совета Краматорска.

Есть информация о попадании в предприятие, именно на его территории погибли трое мужчин. Отмечается, что под огнем оказались и другие общины Донбасса, но информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

Под ударом оказался Покровск / Фото Краматорского городского совета