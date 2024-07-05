Індійський прем'єр хоче перевірити, чи західні санкції "не надто сильно стискають російську шию". Прибуде він до країни-агресорки у понеділок, 8 липня.

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Бояться за індійсько-російські зв’язки

Моді прибуде до Москви вперше за останні 5 років. Також це буде перша особиста зустріч з Владіміром Путіним з осені 2022 року.

Росія та Індія мають тісні зв’язки ще з часів холодної війни, коли Радянський Союз став головним військовим постачальником Індії. Але в останні роки спільне занепокоєння щодо зростання Китаю спонукало США та Індію зблизитися,

– написали в WSJ.

До слова, Моді вже зустрічався і з Джо Байденом, і з Володимиром Зеленським. Це було під час саміту Великої сімки в Італії у червні 2024 року.

"Були певні побоювання, що індійсько-російські зв’язки погіршилися через тиск Заходу. Візит придушить ці спекуляції", – сказав ексміністр закордонних справ Індії та колишній індійський посол у Росії Канвал Сібал.

Також, ймовірно, Індія хоче переконатися, чи через санкції росіянам "не довелося складати всі свої яйця в китайський кошик". Так, індійська сторона непокоїться зближенням Росії та Китаю. Останній є головним геополітичним та військовим ворогом Індії. У WSJ зазначають, що Індія може запропонувати альтернативу санкціям Заходу, які, як вважає індійська влада, посприяли зближенню Москви та Пекіна.

Підтримуючи дружні відносини із країною-агресоркою, Індія впевнена, що може протистояти могутньому китайському сусіду.

Буде неможливо стримати Китай в Азії, якщо Росія стане молодшим партнером Китаю,

– сказав керівник програми Євразії в дослідницькому центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі Нандан Уннікрішнан.

Моді буде просити повернути індійців з війни в Україні

Також, за даними Reuters, індійський прем'єр може просити про дострокове звільнення своїх громадян, які були "введені в оману" для служби в російській армії.

За останні кілька місяців було декілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи чи освіти, а натомість вони потрапляли на війну проти України. Індійська поліція у травні 2024 року навіть заарештувала чотирьох осіб, які пов’язані з мережею торгівлі людьми, яка практикувала вербування індійців на війну в Україні.

Водночас на російсько-українській війні загинуло уже щонайменше четверо громадян Індії. За деякими даними, наразі ще приблизно 30 – 40 індійців можуть служити у російській армії.