Индийский премьер хочет проверить, или западные санкции "не слишком сильно сжимают российскую шею". Прибудет он в страну-агрессора в понедельник, 8 июля.

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Боятся за индийско-российские связи

Моди прибудет в Москву впервые за последние 5 лет. Также это будет первая личная встреча с Владимиром Путиным с осени 2022 года.

Россия и Индия имеют тесные связи еще со времен холодной войны, когда Советский Союз стал главным военным поставщиком Индии. Но в последние годы общее беспокойство относительно роста Китая побудило США и Индию сблизиться,

– написали в WSJ.

К слову, Моди уже встречался и с Джо Байденом, и с Владимиром Зеленским. Это было во время саммита Большой семерки в Италии в июне 2024 года.

"Были определенные опасения, что индийско-российские связи ухудшились из-за давления Запада. Визит подавит эти спекуляции", – сказал экс-министр иностранных дел Индии и бывший индийский посол в России Канвал Сибал.

Также, вероятно, Индия хочет убедиться, или из-за санкций россиянам "не пришлось складывать все свои яйца в китайскую корзину". Так, индийская сторона беспокоится сближением России и Китая. Последний является главным геополитическим и военным врагом Индии. В WSJ отмечают, что Индия может предложить альтернативу санкциям Запада, которые, как считает индийская власть, поспособствовали сближению Москвы и Пекина.

Поддерживая дружеские отношения со страной-агрессором, Индия уверена, что может противостоять могущественному китайскому соседу.

Будет невозможно сдержать Китай в Азии, если Россия станет младшим партнером Китая,

– сказал руководитель программы Евразии в исследовательском центре Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

Моди будет просить вернуть индийцев с войны в Украине

Также, по данным Reuters, индийский премьер может просить о досрочном освобождении своих граждан, которые были "введены в заблуждение" для службы в российской армии.

За последние несколько месяцев было несколько случаев, когда индийцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы или образования, а взамен они попадали на войну против Украины. Индийская полиция в мае 2024 года даже арестовала четырех человек, которые связаны с сетью торговли людьми, которая практиковала вербовку индийцев на войну в Украине.

В то же время на российско-украинской войне погибло уже по меньшей мере четверо граждан Индии. По некоторым данным, пока еще примерно 30 – 40 индийцев могут служить в российской армии.