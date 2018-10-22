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      Как сегодня живет Саакашвили, которого выдворили из Украины

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      Чем сейчас занимается Саакашвили
      Чем сейчас занимается Саакашвили / 24 канал

      Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили живет сейчас в Амстердаме. Политик признался, что не шикует: покупает продукты в местном супермаркете, ходит в спортзал и передвигается по городу на велосипеде.

      Об этом сообщается в сюжете программы "Украинские сенсации".

      Саакашвили рассказал журналистам, что когда у него возникают материальные проблемы, семье финансово помогает мама.

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      Зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже немного помогать мне,
      – заверил политик.

      При этом Саакашвили рассказал, что гонорары за лекции в местных университетах превышают его годовой доход на должности главы Одесской ОГА. Отметим, что 24 канал сообщал, что весной 2018 года Саакашвили устроился на работу в Нидерландах и стал лектором в Академии спикеров.

      Политик рассказал, что коммунальные услуги в Амстердаме стоят ему 300-350 евро в месяц, а с уборкой эта сумма доходит до 400 евро.

      Также Саакашвили признался, что в Нидерландах ему скучно, и политик вспоминает об Украине.

      Напомним, Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства, а 12 февраля 2018 года политика задержали в Киеве. После этого Саакашвили отправили чартерным самолетом в Варшаву, откуда тот нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить въезд Саакашвили на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Нидерланды Михаил Саакашвили
      Источник: 24 Канал
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