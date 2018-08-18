Саакашвили заявил об участии в парламентских выборах
Лидер "Движения новых сил" и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его партия будет участвовать в парламентских выборах.
Об этом он сообщил в интервью радио НВ.
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По его словам, сейчас они собирают три миллиона подписей за референдум в Украине, чтобы изменить конституционную систему. Они хотят сделать введение электронного голосования для граждан Украины.
Саакашвили сообщил, что такое голосование позволит украинцам избавиться рт влияния политического класса.
"Даже если случится чудо, и выберут порядочного президента, то его заблокирует Рада, которую будут контролировать олигархи", — пояснил лидер "Движения новых сил".
Источник: 24 Канал
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