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Саакашвили заявил об участии в парламентских выборах

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Саакашвили заявил об участии в парламентских выборах
Саакашвили заявил об участии в парламентских выборах / 24 канал

Лидер "Движения новых сил" и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его партия будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом он сообщил в интервью радио НВ.

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По его словам, сейчас они собирают три миллиона подписей за референдум в Украине, чтобы изменить конституционную систему. Они хотят сделать введение электронного голосования для граждан Украины.

Саакашвили сообщил, что такое голосование позволит украинцам избавиться рт влияния политического класса.

"Даже если случится чудо, и выберут порядочного президента, то его заблокирует Рада, которую будут контролировать олигархи", — пояснил лидер "Движения новых сил".

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Грузии Михаил Саакашвили
Источник: 24 Канал
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