Саакашвілі заявив про участь у парламентських виборах
Лідер "Руху нових сил" і колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що його партія братиме участь у парламентських виборах.
Про це він повідомив у інтерв'ю радіо НВ.
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За його словами, наразі вони збирають три мільйони підписів за референдум в Україні, щоб змінити конституційну систему. У планах зробити введення електронного голосування для громадян України.
Саакашвілі повідомив, що таке голосування дозволить українцям позбутись впливу політичного класу.
"Навіть якщо трапиться диво, і виберуть порядного президента, то його заблокує Рада, яку контролюватимуть олігархи" – пояснив лідер "Руху нових сил".
Джерело: 24 Канал
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