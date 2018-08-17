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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Більшість облорганізацій "Руху нових сил" підтримали кандидатуру Дерев'янка на пост Президента

240 Читать новость на русском
Юрій Деревянко
Юрій Деревянко / censor.net.ua

З 20 обласних організацій партії "РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі", які провели свої конференції, 13 організацій рекомендували підтримати кандидатуру Юрія Дерев’янка на пост Президента України від "Руху Нових Сил Михайла Саакашвілі".

На виконання доручення Політичної ради партії від 9 липня 2018 року про необхідність проведення внутрішньопартійних праймеріз у форматі відкритих обласних конференцій відбулась низка партійних конференцій, 13 з яких рекомендували Політичній раді партії та З’їзду номінувати та підтримати кандидатуру члена Ради партії Юрія Дерев'янка від партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Зазначимо, що згідно з українським законодавством висування кандидатів на пост Президента України партіями може бути здійснено на її з’їзді не раніше, ніж за 89 днів до дня виборів. "РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі" офіційно прийматиме рішення щодо висування свого кандидата в президенти на з’їзді, який відбудеться у кінці грудня у законодавчо визначені строки для проведення з’їздів політичних партій з висування кандидатів.

Теги: Новини політики Президент України Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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