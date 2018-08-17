Большинство облорганизаций "Рух новых сил" поддержали кандидатуру Деревянко на пост Президента

Из 20 областных организаций партии "РУХ НОВЫХ СИЛ Михаила Саакашвили", которые провели свои конференции, 13 организаций рекомендовали поддержать кандидатуру Юрия Деревянко на пост Президента Украины от "Руха Новых Сил Михаила Саакашвили".

На выполнение поручения Политического совета партии от 9 июля 2018 года о необходимости проведения внутрипартийных праймериз в формате открытых областных конференций прошла череда партийных конференций, 13 из которых рекомендовали Политическом совете партии и Съезда номинировать и поддержать кандидатуру члена Совета партии Юрия Деревянко от партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Отметим, что согласно украинскому законодательству выдвижение кандидатов на пост Президента Украины партиями может быть осуществлено на ее съезде не ранее, чем за 89 дней до дня выборов. "РУХ НОВЫХ СИЛ Михаила Саакашвили" официально примет решение о выдвижении своего кандидата в президенты на съезде, который состоится в конце декабря в законодательно определенные сроки для проведения съездов политических партий по выдвижению кандидатов.