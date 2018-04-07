Лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили устроился на работу в Нидерландах. Так, политик будет работать лектором в Академии спикеров.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", – говорится в заметке политика.

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"Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать для лекций, а для устранения олигархов от власти и реальной реформации", – добавил Саакашвили.

Напомним, 12 февраля в Киеве был задержан Михаила Саакашвили, после чего отправлен чартерным самолетом в Варшаву. Все потому, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому политика отправили в страну, откуда тот нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить въезд Саакашвили на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.