В регионах объявляют воздушные тревоги по вектору движения вражеских дронов-камикадзе.
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Атака "Шахедами" 27 июля: ситуация в регионах
00:37, 27 июля
Данные от мониторинговых каналов:
- 1 БпЛА в Красноградском районе Харьковской области. Курс северный.
- 1 БпЛА в Изюмском районе Харьковской области.
- 1 БпЛА с Кировоградщины в направлении Каменского района Днепропетровской области.
00:24, 27 июля
Актуальная карта воздушных тревог
По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:
00:16, 27 июля
- БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
- БпЛА южнее Павлограда, курсом на Днепр.
- БпЛА в южной части Харьковской области, курс северный.
- БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.
00:04, 27 июля
БпЛА в северо-восточной части Николаевской области, курсом на Кировоградщину.
23:56, 26 июля
Отбой угрозы для Черниговской области.
23:54, 26 июля
БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северный/северо-западный.
23:45, 26 июля
Херсонская, Николаевская области – также угроза ударных БпЛА.
23:35, 26 июля
В Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БпЛА для Черниговской области.