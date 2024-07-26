Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Этим заявлением он в очередной раз опроверг, что его страна не сбивала "Шахеды", обломки которых недавно упали на румынской территории.

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Почему Румыния не сбивает "Шахеды"

Румынский министр подчеркнул, что его страна не имеет возможности сбивать "Шахеды" над территорией Украины. Так, для этого нет соответствующего разрешения.

Для того, чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не разрешено, я не слышал ни об одном решении по этому вопросу,

– заявил Чолаку.

Премьер Румынии добавил, что вражеские дроны на границе обычно сбивают украинские защитники. Чолаку также отметил, что для граждан Румынии нет никакой угрозы на границе с Украиной, где могут падать обломки сбитых дронов. Кроме того, глава румынского правительства заявил, что после предыдущих инцидентов были "приняты меры безопасности и усиленное патрулирование воздушного пространства".

Кроме того, в МИД Румынии вызвали временного поверенного в делах России из-за инцидентов с дронами "Шахед", которые нарушали румынское воздушное пространство.

Так, Румыния выловила решительный протест российскому дипломату. Представитель румынского МИД также осудил бесчисленное количество атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

В МИД также подчеркнула безответственность военных ударов, в том числе в непосредственной близости к границе Румынии, которые ставят под угрозу национальную безопасность страны.