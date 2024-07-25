Говорится не только о самой Румынии, но и других странах-членах НАТО. Военный эксперт Олег Жданов объяснил 24 Каналу, почему на провокационные действия со стороны России нет никакой реакции.

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Почему на обломки "Шахедов" в Румынии не реагируют в НАТО

В Румынии объявляли воздушную тревогу из-за российских "Шахедов", которые атаковали украинские порты. Глава румынского МИД впоследствии подтвердил, что обломки дронов-камикадзе обнаружили на территории его страны.

Это уже не первый подобный случай. Реакции ни НАТО, ни Румынии как не было раньше, так и нет сейчас.

Джо Байден еще весной 2022 года сказал, что НАТО будет максимально дистанцироваться от этого конфликта. Вот и все. Уже вторые сутки подряд в Румынии поднимали вертолет, который наблюдал, где падал дрон, вызвали пожарных. В предыдущие сутки даже поднимали боевую авиацию, но опять же – только для наблюдения,

– отметил Олег Жданов.

Североатлантический альянс до сих пор занимает нейтральную позицию, не желая никакой конфронтации с Россией. Отметим, что в Госдепе США, реагируя на инцидент с обломками российских дронов, заверили Румынию в содействии расследованию, если об этом попросят.

"НАТО не вмешивается, потому что боится заявления Путина, что сбивание российского дрона или ракеты будут расценивать как вступление Альянса в войну на стороне Украины. Тогда статус войны сразу становится мировым. Тогда переговорный процесс Путин согласится вести только со странами-членами НАТО, а не с украинской стороной", – объяснил военный эксперт.

По мнению Жданова, единственная возможная реакция Румынии – вызов российского посла и вручение очередной ноты протеста, "которую он выбросит сразу, как переступит порог посольства".

Коротко о "Шахедах" в Румынии