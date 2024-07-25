В ночь на 25 июля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, но 3 из них исчезли в Румынии. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что там упали обломки этих БпЛА.

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Румыния проинформировала союзников

Глава румынского МИД подчеркнула, что Румыния проинформировала об инциденте своих союзников и координирует с ними свои действия.

Россия осуществила еще более ужасные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории,

– отметила министр.

Кроме этого, она добавила, что Румыния осуждает эти безответственные действия.

Всего враг запустил 38 ударных беспилотных аппаратов. Кроме этого, это не первые случаи, когда дроны пересекают границу с Румынией. Ранее они уже падали на территории страны несколько раз. Например, во время атаки на Украину ночью 24 июля в Румынии слышали взрывы. В приграничном городе Тулча объявляли воздушную тревогу. Также тревогу объявляли и ночью на 25 июля.