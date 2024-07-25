Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что в результате масштабной атаки по Харькову – 12 раненых, по области – 3 погибших и 18 раненых.

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Традиционная методика России – двойной удар

В Харькове под удар попал район Немышлянский, там обстреляли здание деминеров швейцарской благотворительной организации FSD, которая специализируется на гуманитарном разминировании. После этого били по Холодногорскому району, там было 2 атаки, применяли "Искандеры", а когда на место приехали работать экстренные службы, россияне запустили "Искандер" с кассетными снарядами. По словам Черненко, в этом и заключается традиционная российская террористическая методика – наносить двойной удар, когда на месте работают коммунальщики, спасатели, медики, правоохранители.

Кассетные снаряды разлетаются и не все они детонируют, поэтому вчера весь день наши взрывотехники искали по территории вероятного разлета эти "кассеты", чтобы их забрать и обезопасить людей. В Холодногорском районе пострадало 9 человек. Это люди, которые шли мимо частного предприятия, по которому ударили россияне",

– озвучила Черненко.

После 16:00 российская армия ударила по еще одному району Харькова – Шевченковскому. Под ударом оказался частный сектор. В частности пострадал дом известного волонтера, мецената, который очень поддерживает украинский теннис, Юрия Сапронова. Ранены 2 его помощников.

Это война, мы же воюем со зверями, охота на людей с их стороны продолжается ежедневно. Попали в меня. Отстроимся. Я знаю, что это управляемый модифицированный боеприпас Д-30. Трудно сказать, было ли это целенаправленное попадание. Я сейчас узнаю траекторию движения. Я и жена не пострадали,

– рассказал после удара Сапронов.

Харьков 24 июля был атакован 7 раз

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал о применении кассетного оружия со стороны российской армии по Харькову.

"Били для того, чтобы поразить по спасателям, полицейским, которые работали на месте первого "прилета". К моменту повторного удара работники ГСЧС и полиции выехали с этого места за 10 минут. Это чудо, что там никто не пострадал. Однако россияне ударили "кассетой", которая разлетелась по значительной площади, были ранены люди, которые проходили мимо", – озвучил Тимошко.

В полиции Харьковщины призвали людей реагировать на сигналы воздушной тревоги и обезопасить себя, находиться в укрытиях. Угроза ударов со стороны оккупантов постоянно сохраняется. Черненко подытожила, что 24 июля россияне атаковали и Лозовской район Харьковщины, город Лозовая. В результате обстрела "Искандером" горели 3 автомобиля, пострадали 6 человек, 3 человека погибли.