К счастью, в результате атаки не было жертв. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с охранником офиса, который во время российского удара по Харькову был на рабочем месте и сумел спастись.

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Циничный удар россиян

Российская ракета повредила здание офиса деминеров. Уничтожен фасад и перекрытия на нескольких этажах. Кроме этого, в результате ракетного удара повреждены шесть автомобилей FSD.

Ночью здесь нет никого, все по домам. Я в пять утра начал обходить территорию. А потом пошел в другой конец, и просто из-за этого (удалось выжить – 24 Канал), а так бы, конечно...

– поделился охранник Владимир.

Охраннику офиса действительно повезло, ведь российская ракета ударила сразу неподалеку "сторожки" – где ночью обычно и сидит господин Владимир.

Удар россиян по офису FSD / фото 24 Канал

Заметим, что в Харькове по состоянию на утро 24 июля есть несколько "прилетов". В частности, оккупанты попали в район частного сектора, загорелся один из домов. К сожалению, уже известно об одном погибшем. На местах работают все экстренные службы. По предварительным данным, Харьков обстреляли ракетами С-300.

Также следует добавить, что Россия сегодня била и по другим городам Украины. Оккупанты выпустили 23 дрона-камикадзе "Шахед", большинство из которых сбили в Одесской области.