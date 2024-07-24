В ночь на 24 июля 2024 года захватчики ударили "Искандером-М" и ракетой, тип которой устанавливается, по Харьковщине. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе и по меньшей мере двух прилетах – по промышленной зоне и частному сектору.

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Сколько "Шахедов" выпустил враг

Россияне преимущественно атаковали юг страны. Они запустили 23 дрона из Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БПЛА. Большинство – в Одесской области.

За прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожены по меньшей мере 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 – "Zala", 2 – "Supercam", 2 – "Орлан-10".

Напомним, что в результате ночного удара дронами повреждения получила портовая инфраструктура в Измаильском районе. Также есть попадание в пятиэтажный дом. К счастью, обошлось без жертв, впрочем, есть пострадавшие – три человека были госпитализированы.