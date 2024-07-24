У ніч на 24 липня 2024 загарбники ударили "Іскандером-М" та ракетою, тип якої встановлюється, по Харківщині. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи у місті та щонайменше два прильоти – по промисловій зоні та приватному сектору.

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Скільки "Шахедів" випустив ворог

Росіяни переважно атакували південь країни. Вони запустили 23 дрони із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

У результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині.

Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – "Zala", 2 – "Supercam", 2 – "Орлан-10".

Нагадаємо, що внаслідок нічного дронового удару пошкоджень зазнала портова інфраструктура в Ізмаїльському районі. Також є влучання у п'ятиповерховий будинок. На щастя, минулося без жертв, втім, є постраждалі – трьох осіб було госпіталізовано.