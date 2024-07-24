Повітряна тривога в Харківській області триває з 18:31 ще попередньої доби, 23 липня. Цієї ночі місту також загрожували ворожі дрони.

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Атака на Харків 24 липня вночі: що відомо

О 05:16 ранку 24 липня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у соціальних мережах, що в місті було чутно вибух. "Будьте обережні", – наголосив мер.

Окупанти завдають ударів по Харкову! Будьте в укриттях,

– водночас повідомили в Харківській ОВА.

Повітряна тривога в області тривала ще з 23 липня, від 18:31. Та саме в цей час Повітряні сили оголосили про загрозу балістичного обстрілу зі східного напрямку.

О 05:34 надійшла інформація про повторні вибухи у Харкові.

Близько 05:00 год окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Є загорання цивільної будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється,

– написали в Харківській ОВА.

"Перший удар по Харкову припав на промислову зону одного з районів міста", – додав міський голова.

У селищі Лісному Малоданилівського громади, як повідомив її очільник Олександр Гололобов, є постраждалі.

Зауважимо, цієї ночі ворог застосував до двох десятків дронів-камікадзе проти Одеської області, а також кілька дронів досягли Київської області. Місцева влада там повідомляла про роботу сил Протиповітряної оборони.