Як рухаються російські дрони та існує небезпека ударів, передає 24 Канал.
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Росія запустила "Шахеди"
23:36, 23 липня
Де зараз тривоги
Група російських БпЛА на Запоріжжі. Рухаються у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей.
Також безпілотник на Донеччині через Покровський район.
Курс Північний.
Де зараз тривоги / alerts.in.ua
23:24, 23 липня
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних дронів для Запорізької області.