23:36, 23 липня

Група російських БпЛА на Запоріжжі. Рухаються у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей.

Також безпілотник на Донеччині через Покровський район.

Курс Північний.

Де зараз тривоги / alerts.in.ua