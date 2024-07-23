Як рухаються російські дрони та існує небезпека ударів, передає 24 Канал.

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Росія запустила "Шахеди"

23:36, 23 липня

Де зараз тривоги

Група російських БпЛА на Запоріжжі. Рухаються у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей.

Також безпілотник на Донеччині через Покровський район.
Курс Північний.

Де зараз тривоги / alerts.in.ua

23:24, 23 липня

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних дронів для Запорізької області.