Как движутся российские дроны и существует опасность ударов, передает 24 Канал.
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Россия запустила "Шахеды"
00:38, 24 июля
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровской.
23:36, 23 июля
Где сейчас тревоги
Группа российских БпЛА на Запорожье. Движутся в направлении Днепропетровской и Херсонской областей.
Также беспилотник на Донетчине через Покровский район.
Курс Северный.
Где сейчас тревоги / alerts.in.ua
23:24, 23 июля
Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных дронов для Запорожской области.