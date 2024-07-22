О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 15 по 21 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание Летело не менее 75 дронов: оккупанты жалуются на массированную атаку нескольких областей

Россияне наступают в направлении Боровой

На прошлой неделе россияне активизировались на Купянском направлении и вели штурмовые действия сразу на нескольких участках. Основными точками боестолкновений стали села Степная Новоселовка, Песчаное и Андреевка. В районе всех этих населенных пунктах зафиксированы продвижения вражеских войск.

Давление врага на Андреевку Луганской области указывает на то, что оккупанты не отказались от своих планов наступать на Боровую. Однако Силы обороны прилагают все усилия, чтобы сорвать вражеские планы.

Как изменилась ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Также россияне давят на села Макеевка и Невское в Луганской области – оккупанты стремятся выйти на административные границы области. В районе Макеевки изменений линии соприкосновения не зафиксировано, однако в направлении Невского оккупантам удалось продвинуться.

Как изменилась ситуация на западе Луганской области / Карта DeepStateMAP

Штурмы в направлении Северска

Оккупанты также продолжают активные штурмовые действия в направлении города Северск Донецкой области. Как и неделей ранее, основными направлениями вражеского наступления остаются села Выемка и Раздоловка. В районе первого продвижений врага не зафиксировано. Однако, к сожалению, россияне оккупировали Роздоловку и продолжают вести наступательные действия в сторону сел Федоровка и Переездное.

Как изменилась ситуация в районе Северска / Карта DeepStateMAP

Бои за Часов Яр

Россияне атакуют город Часов Яр в Донецкой области, надеясь на его захват и дальнейшее продвижение к Константиновке и Краматорску. Однако Силы обороны прилагают все усилия для того, чтобы сорвать вражеские планы. Результатом является то, что уже вторую неделю подряд в Часовом Яру не зафиксировано изменений линии боевого соприкосновения.

Однако враг усилил давление на флангах, особенно к северу от Часового Яра. На прошлой неделе центром боестолкновений стало село Калиновка и окрестности. Оккупантам удалось зайти на восточные окраины села и продвинуться в направлении Григорьевки.

Как изменилась ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Наступление россиян на Торецк

Сложной ситуация остается на Торецком направлении – враг продолжает наступать с двух направлений в сторону Торецка. К югу от города основной точкой боестолкновений остается поселок Нью-Йорк. На прошлой неделе нашим воинам удалось отбить некоторые позиции на юго-западе поселка, однако оккупанты продвинулись на юго-востоке и в направлении центра поселка. Кроме того, оккупанты атакуют в направлении Пантелеймоновки.

С восточной стороны россияне давят на села Железное, Северное, Южное и Дружба и имеют продвижение в районах всех этих сел.

Как изменилась ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Штурмы на Покровском направлении

Сложной также является ситуация на Покровском направлении. Силам обороны удается сдерживать оккупантов в Воздвиженке и не допускать продвижений в сторону трассы Покровск – Константиновка.

В то же время оккупационные войска штурмовали село Лозоватское и прорвались туда, однако об оккупации населенного пункта речь не идет. Активные бои продолжаются и в районе села Прогресс. По информации DeepState, россияне оккупировали село.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо" объяснил, что захват Прогресса имеет стратегическое значение для россиян, ведь они хотят создать буфер безопасности к югу от трассы Т0511.

Прогресс – это село, которое замыкает между собой левый берег реки Волчья и Карловское водохранилище с выходом на Карловку – Нетайлово. То есть что это за такой участок? Это линия, такая ось, по которой россияне пытались после захвата Авдеевки создать в перспективе себе буфер безопасности, полностью к югу от трассы Т0511. Это трасса, которая идет от Авдеевки через Очеретино и фактически на Покровск. Создавая именно такой буфер безопасности, южный фланг, фас, назовем его так, они имеют возможность держать, во-первых, оборону пользуясь естественной преградой – это река Волчья и Карловское водохранилище. Во-вторых, могут сконцентрировать свои силы и средства уже непосредственно или на Торецкое направление, или на ту же трассу Т0504 от Покровска на Константиновку,

– пояснил Коваленко.

Также оккупанты атакуют в районах сел Евгеновка и Новоселовка Первая и имеют там продвижение.

Как изменилась ситуация на линии Воздвиженка – Новоселовка Первая / Карта DeepStateMAP

Также оккупанты атакуют в направлении сел Яснобродовка и Карловка. Стоит отметить, что фактически вся Яснобродовка находится в серой зоне.





Ситуация в районе Яснобродовки и Карловки / Карта DeepStateMAP

Бои в Красногоровке

Продолжаются активные бои и в городе Красногоровка. В течение прошлой недели россиянам удалось продвинуться в центре города. Таким образом контроль над городом теперь фактически распределился пополам.

Также враг продвинулся в районе села Невельское, что к северу от Красногоровки.





Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP

ВСУ вышли из Крынок

На прошлой неделе стало известно, что Силы обороны вышли из села Крынки на левобережье Херсонской области – с прошлой осени наши воины удерживали этот плацдарм и смогли уничтожить большое количество личного состава и техники оккупантов.

В Морской пехоте подтвердили выход бойцов из села, однако отметили, что операция на левобережье продолжается.

Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки. Однако, действительно большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки в результате интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, были разрушены полностью,

– говорится в заявлении.

На плацдарм в Крынках возлагали надежды с перспективы наступления на левобережье Херсонщины. Однако наши воины не давали покоя оккупантам настолько, что о ситуации в селе на Херсонщине докладывали Путину.



Ситуация в Крынках / Карта DeepStateMAP

Поддерживать армию – сверхважно

Сейчас бои продолжаются не только на вышеперечисленных направлениях. Продолжаются бои в районе Волчанска и Липцев на Харьковщине, на Лиманском направлении, в районе Работино и Урожайного.

Каждое продвижение ВСУ – результат колоссальных усилий. Однако и не меньшие усилия прилагают воины, чтобы остановить врага, сорвать его планы и уничтожить его.

И это сложно делать без поддержки тыла. Поэтому поддержка армии является важнейшей задачей для каждого из нас – линия фронта не проходит через вашу улицу только потому, что врага остановили где-то за десятки, сотни или даже тысячу километров.

Самый простой способ поддержки наших бойцов – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.