Майже за годину після цього місцева адміністрація проінформувала про роботу ППО. Мешканців Київщини закликають перебувати у безпечних місцях.

Водночас із цим Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів

Атака на Київську область 24 липня: що відомо

Повітряну тривогу в Київській області оголосили в 03:17 через те, що в небі Україні літали ворожі дрони-камікадзе. Загрозу для області, за повідомленнями моніторів, становили кілька "Шахедів", які кружляли в Центрі країни.

Після 4 ранку щонайменше два з них дісталися до Київщини. Обласна військова адміністрація відреагувала таким повідомленням:

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.

Влада також закликала не фотографувати та не знімати роботу наших захисників, і, звісно, не нехтувати правилами безпеки – залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Зауважимо, що найбільш масованої атаки цієї ночі, 24 липня, зазнала Одеська область. Як повідомляли моніторингові спільноти, туди летіли до двох десятків "Шахедів", основний удар припав на Ізмаїльський район.