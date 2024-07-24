У місті зафіксовано влучання у п'ятиповерхівку. Також внаслідок атаки росіян пошкоджено портову інфраструктуру.

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Що відомо про наслідки атаки на Ізмаїл

Уночі росіяни атакували ударними БпЛА Ізмаїльський район Одеської області. В Ізмаїльській районній військовій адміністрації повідомили, що пошкоджень зазнала портова інфраструктура. Також є влучання у житловий будинок.

У п'ятиповерхівці частково зруйновано вікна, сходова клітина та фасадна частина будинку, обійшлося без подальшого загоряння. На щастя, минулося без жертв, втім, є постраждалі – трьох осіб було госпіталізовано. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Згодом додаткову інформацію повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він розповів, що двох постраждалих шпиталізували у стані середнього ступеня важкості, третя постраждала отримала медичну допомогу на місці.



Він додав, що внаслідок ворожої атаки тако було пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці удару спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували співробітники ДСНС.