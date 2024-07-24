Внаслідок російської атаки загинула людина. Також в одному будинку спалахнула пожежа.

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Що відомо про наслідки ворожого удару

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили в район приватного сектору, внаслідок цього виникла пожежа в одному з будинків.

Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби,

– повідомив мер.

За попередньою інформацією, Харків обстріляли ракетами С-300.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі удари було зафіксовано за кількома адресами.

Зауважимо, що незадовго до другого удару росіяни атакували промислову зону одного з районів Харкова. Також близько 5:00 окупанти вдарили по Малоданилівській громаді.