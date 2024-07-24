Оккупанты атаковали Харьков рано утром 24 июля. Один из взрывов прогремел в промышленной зоне одного из районов города.

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Что известно об атаке "Искандером" по Харькову 24 июля

Ударили кассетным боеприпасом. Били, чтобы поразить спасателей, которые там были, полицейских,

– объяснил Тимошко.

По его словам, кассетная часть разлетелась по значительной площади, поэтому пострадали гражданские, которые проходили мимо. Спасатели и полицейские выехали с объекта за 10 минут до повторного удара. Тимошко назвал чудом то, что они не были атакованы.

Первый удар был "Искандером" в 5:15 по промышленному гражданскому объекту, затем два удара пришлись по промышленному объекту в Харькове, а затем атаковали кассетным боеприпасом – туда же, куда до того целились дважды.

С конвеера – на фронт

Важно, что ракеты были 2024 года выпуска.

Кассетный "Искандер", который россияне скинули на Харьков после первых ударов, изготовлен во втором квартале 2024 года. Маркируя детали, указывают квартал и год. Такая часть найдена в ходе осмотра места происшествия. То есть – все с конвейера на фронт,

– сообщил Владимир Тимошко.

Это подтвердил и Олег Синегубов.

"В Харькове было повторное нанесение удара. Опять же ракетой "Искандер", на этот раз кассетной. Враг прицельно наносит удары по подразделениям ГСЧС, Национальной полиции, тем, кто выезжает на ликвидацию последствий", – цитируют его журналисты Суспильного.