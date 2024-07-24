Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко подробно рассказала о последствиях атак, которые оккупанты совершили в среду, 24 июля.

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Утренний обстрел офиса благотворительной организации

Российские войска в 5 утра ударили "Искандером" по зданию в Немышлянском районе Харькова. Ракета попала в пятиэтажный офис деминеров швейцарской благотворительной организации FSD, которая специализируется на гуманитарном разминировании.

Такой волны атак в Харькове не было очень давно. Огромное счастье, что там (в офисе организации FSD – 24 Канал) никого не было, поэтому нет жертв и раненых,

– отметила Черненко.

Очень пострадал автопарк благотворительной организации. В частности, машины, на которых специалисты выезжают на разминирование полей в Изюмском, Чугуевском районы Харьковщины.

Кроме разминирования, организации FSD проводит большую информационную компанию, чтобы сообщить людям об опасностях, которые могут ожидать на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Охранник благотворительной организации FSD, который находился на рабочем месте, чудом не пострадал. Его уберегло то, что он вовремя вышел из здания, которое расположено возле того, куда прилетело.

Я обходил территорию в 5 часов утра, а потом пошел в другой конец. Я сначала вроде не испугался, но со временем меня начало трясти,

– рассказал охранник Владимир.

Рядом в этом районе был еще один удар по частному сектору. Российский снаряд попал в дом. К счастью, информация о жертвах не подтвердилась.

Удар по экопарку

После утренних атак была еще одна по селу Лесное, расположенном в окрестностях Харькова. Враг попал по территории экопарка – одного из любимых мест отдыха харьковчан.

К сожалению, эта территория сейчас очень часто под обстрелами, оттуда снова эвакуируют животных,

– отметила корреспондентка из Харькова.

Россияне били целенаправленно. В качестве мишени оккупанты выбрали конюшню, где работники спасали лошадей. После удара произошел большой пожар.

Животные не пострадали, но ранены двое работников – 41-летний и 19-летний мужчины,

– сообщила Черненко.

Она напомнила, что в начале полномасштабного вторжения, когда экопарк буквально стал линией фронта, там погибли волонтеры, работники экопарка и даже один школьник, который с семьей помогал эвакуировать животных.

Недавно россияне разбили склады, где хранили корм для животных, а также пустой питомник собак.

Днем новый обстрел

После обеда на Харьков снова посыпались российские ракеты. Враг атаковал Холодногорский район. Предварительно, оккупанты тоже били "Искандерами", но эксперты еще устанавливают тип вооружения.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, под ударом оккупантов был инфраструктурный объект. Шесть человек ранены, среди них есть работники Харьковского филиала "Газсети".

Армия России примерно в 16:48 в шестой раз за день ударила КАБами по почти центральной части города в районе частной жилой застройки. Есть двое пострадавших.