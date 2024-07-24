Окупанти атакували Харків рано-вранці 24 липня. Один із вибухів пролунав у промисловій зоні одного з районів.

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Що відомо про атаку "Іскандером" по Харкову 24 липня

Ударили касетним боєприпасом. Били, щоб уразити рятувальників, які там були, поліцейських, – пояснив Тимошко.

За його словами, касетна частина розлетілася по значній площі, тому постраждали цивільні, які проходили повз. Рятувальники і поліцейські виїхали з об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Тимошко назвав дивом те, що вони не були атаковані.

Перший удар був "Іскандером" о 5:15 по промисловому цивільному об'єкту, потім два удари припали по промисловому об'єкту в Харкові, а відтак вгатили касетним боєприпасом – туди ж, куди до того цілили двічі.

Важливо, що ракети були 2024 року випуску.

Касетний "Іскандер", який росіяни кинули на Харків після перших ударів, виготовлений у другому кварталі 2024 року. Маркуючи деталі, вказують квартал і рік. Така частина знайдена в ході огляду місця події. Тобто – все з конвеєра на фронт, – повідомив Володимир Тимошко.