Він розповів, що наразі триває робота над тим, аби у містян був доступ до всіх комунікацій. Зокрема, відпрацьовують всі необхідні кроки на випадок блекауту.

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Що буде у Харкові взимку з опаленням та водою

За його словами, ворогом зруйновані всі ТЕЦ, які були у місті й від яких заживлювався Харків. Тому обласний центр не має жодного кіловата власної генерації, також зруйновано трансформаторну підстанцію.

Ми будемо децентралізувати системи енерго-, водо- і теплопостачання. Ми працюємо над тим, щоби встановити малопотужні когенераційні установки, газогенератори для того, щоб забезпечити, перш за все, водопостачання. Бо наразі є дуже велике плече доставлення води до Харкова. Частину з обладнання ми вже отримали,

– пояснив міський голова.

Ба більше, у місті планують встановлювати блочно-модульні котельні, які будуть розставлені практично по всьому Харкову, аби була можливість у зимовий період забезпечувати людей теплопостачанням.

Він також зауважив, що як і по всій Україні, на сьогодні у Харкові немає можливості забезпечувати стале енергозабезпечення. Тому діють графіки відключення електропостачання, і вони працюють у всіх районах міста.

При цьому Ігор Терехов запевняє, що влада готова на випадок блекауту в місті. Адже такий сценарій переживало місто декілька разів.

"Ми відпрацювали певні покрокові дії й, на жаль, маємо такий досвід. Тому вже всі комунальні підприємства, критична інфраструктура готові до таких випадків. Дуже хочу, щоб такого не було, але ми вимушені готуватися і до цього", – додав Терехов.

До слова, сьогодні харків'яни щонайменше 6 разів здригалися від вибухів у місті. Була інформація про удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. На жаль, внаслідок атаки є поранені.