Зауважимо, що на момент вибуху у місті тривала повітряна тривога, небезпека для містян не припиняється ще з минулої доби. Закликаємо не ігнорувати загрозу та перебувати у безпечному місці.

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Шостий вибух у Харкові

У Харкові о 16:48 знову чули вибухи. Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив повторні вибухи та закликав залишатися в укриттях.

Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі,

– пише мер Ігор Терехов.

Ще о 15:33 Повітряні сили писали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Зазначалося, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

У пабліках зазначають, що у небі над Харковом фіксують декілька розвідувальних БпЛА.

Зазначимо, що попередня атака відбулася о 14:15 – тоді під ударом знову опинилася промислова зона. Був приліт у Холодногірський район міста. Постраждало щонайменше 6 осіб